AB'den Trump'a misilleme

AB, ABD Başkanı’nın NATO müttefiklerine yönelik tehditlerinin ardından bir misilleme geldi. AB, ‘93 milyar avroluk gümrük vergilerini’ hazırlıyor

Avrupa Birliği’nin, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin tehditlerinin ardından ABD’ye karşı 93 milyar avro (107,71 milyar dolar) tutarında kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı bildirildi.

Financial Times’ın haberine göre, AB ayrıca bu tehditlere karşılık olarak ABD şirketlerinin Avrupa pazarına erişimini kısıtlamayı da değerlendiriyor.

 

 

Brüksel’in, pazar günü yapılan AB büyükelçileri toplantısında ele alınan bu önlemlerle, Avrupa liderlerine bu hafta Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Trump’la yapılacak kritik görüşmeler öncesinde müzakere gücü kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

 

Bu gelişme, ABD’nin gümrük tarifeleri tehdidi altında bulunan sekiz ülkenin (Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık ) yayımladığı ortak açıklamanın ardından geldi. Söz konusu açıklamada, tarifelerin “transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmala yol açabileceği” uyarısı yapıldı.

 

 

Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, pazar gecesi Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Downing Street’in açıklamasına göre ABD Başkanı’na, “NATO müttefiklerinin kolektif güvenliği doğrultusunda hareket eden ülkelere gümrük vergisi uygulamanın yanlış olduğunu” iletti.

Trump ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, 1 Şubat itibarıyla yüzde 10’luk gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceğini, 1 Haziran’da bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını ve ABD’nin Grönland’ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar bu vergilerin uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

