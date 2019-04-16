AB'den terör devleti İsrail'e 'uluslararası hukuk' uyarısı
Federica Mogherini, terör devleti İsrail'in yeni yerleşim birimleri konusunda güttüğü davranışları eleştirdi.16 Nisan 2019 Salı 22:45
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, terör devleti İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa etmesinin, iki devletli çözüm umudunu azalttığını bildirdi.
Mogherini, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma kararı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadine" ilişkin oturumunda konuştu.
Mogherini, İsrail'de henüz oluşmayan hükümetin olası politikaları hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "İsrail, 4 bin 600 yeni yerleşim birimi inşa edeceğini duyurdu. İsrail'in yerleşim birimi inşası, uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm ihtimaline zarar veriyor. Doğrusu iki devletli çözümden uzaklaşmakla kalınmıyor, aynı zamanda parça parça ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.
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