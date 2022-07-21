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Dünya AB'den Suriyelilere Ukrayna yaptırımı
Dünya

AB'den Suriyelilere Ukrayna yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:56:00 -
AB'den Suriyelilere Ukrayna yaptırımı

Resmi gazetedeki ilgili kararda "Suriye rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız savaşına askeri de dahil olmak üzere her alanda destek sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da savaşmak üzere Suriyeli paralı askerlerin istihdamına dahil olan 6 kişi ve 1 kuruluşun listeye eklendiği belirtildi.

Listeye alınanların AB ülkelerine girişlerine yasak getirilirken, AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak.

Listede, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in yakın çevresinden, Cham Wings Hava Yolları'nın sahibi Issam Shammout, rejim ordusunda albay olarak görev yapan Salih El-Adbullah gibi isimler ve "Wagner Grup tarafından denetlenen, Rus çıkarlarının korunmasında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketi" olduğu belirtilen Sayyad da yer alıyor.

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