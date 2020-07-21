  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB'den SUBÜ'ye yenilenebilir enerji projesi desteği

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Fatih Çalışkan: - "İleri teknoloji seramik tozlarıyla panel yüzeylerini kaplayarak yüksek verimliliğe sahip panel sistemleri geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:29:43 -
AB'den SUBÜ'ye yenilenebilir enerji projesi desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) yenilenebilir enerji alanında eğitim proje başvurusunun Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB finansmanıyla yürüttüğü Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları" alanında desteklenecek.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Çalışkan'ın yürüttüğü projenin başvurusu, Prof. Dr. Yusuf Çay, Prof. Dr. Adem Demir ile araştırma görevlileri Erhan İbrahimoğlu, Mine Kırkbınar, Ebru Yılmaz, Yasin Akın, Ömer Çerlek ve Kubilay Han'dan oluşan ekip tarafından hazırlandı.

- "Hem bugün hem de gelecek enerji üzerine kurgulanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Çalışkan, ekibin güneş panelleri üretimi ve güneş enerji verim artışı üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

Çalışkan, ileri teknoloji seramik tozlarıyla panel yüzeylerini kaplayıp, yüksek verimliliğe sahip panel sistemleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek "Hem bugün hem de gelecek enerji üzerine kurgulanıyor. Ülkemizde de bu konulardaki çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Enerji malzemeleri, teknolojileri ve sistemlerinin geliştirilmesi için daha yoğun çalışmalar gerçekleştirilmesi, genç araştırmacıların bu alanlara yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi üniversitemizin vizyonuna uygun olduğu gibi ülkemiz ve bölgemiz için de oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Ekibin YEVDES projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konularda eğitim alacağını aktaran Çalışkan, ayrıca örnek bina ve işletmelere saha ziyaretleri de düzenleyeceklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı