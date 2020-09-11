AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinden skandal bir öneri çıktı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinin 'çatışmacılık' olduğu iddia edilen bildiride, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan’a tam destek ve dayanışma mesajı verildi. Tepki çeken bildiride Türkiye'ye karşı ise yaptırımların genişletilmesi tavsiye edildi.

Korsika Adası’nda yapılan AB Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin ana gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz’deki gerilim oldu.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nin yaydığı sonuç bildirgesinin metninde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinin 'egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelik tekrarlanan saldırılar' ve 'çatışmacılık' olduğu iddia edilerek büyük bir skandala imza atıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’a tam desteklerini ve dayanışmalarını yeniden teyit ettikleri bildirilen tepki çeken bildiride, bölgedeki bütün ülkeler sözde uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeye ve tüm tarafları anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözülmeye davet edildi.

Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği ve Almanya’nın, deniz alanı sorunu ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasında diyalogu tekrardan başlatmaya yönelik arabuluculuk çabalarına destek verildi.

Yedi ülke lideri, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini durdurmasına yönelik AB’nin tekrarlanan çağrılarına yanıt vermemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de meşru haklarını kullanıyor. Yunanistan provokasyonlara kalkışırken, Fransa da Yunanistan'a arka çıkıyor. Türkiye haklarından vazgeçmeyeceğini bildirerek kararlılık vurgusu yapıyor. Bölgede söz sahibi olan Türkiye, Yunanistan'ı ve arkasındakileri çıldırtmaya devam ediyor.