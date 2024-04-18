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Dünya AB'den Siyonist rejime yalakalık! 2 ölü bile çıkmayan misilleme nedeniyle yaptırım kararı aldılar
Dünya

AB'den Siyonist rejime yalakalık! 2 ölü bile çıkmayan misilleme nedeniyle yaptırım kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2024-04-18 02:24:00 -
AB'den Siyonist rejime yalakalık! 2 ölü bile çıkmayan misilleme nedeniyle yaptırım kararı aldılar

İsrail'in yaptığı katliamı görmezden gelen Avrupa Birliği (AB), İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.

AB zirvesinin dış ilişkiler oturumunda ele alınan Orta Doğu başlığıyla ilgili sonuç bildirisi açıklandı.

Bildiride İran'ın İsrail'e saldırısının liderler tarafından oybirliği ile kınandığı ve İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

Zirvenin ilk gün oturumlarının sona ermesinin ardından basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptırımların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Gazze mesajları tekrarlandı

Bildiride, Gazze'deki krizin acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması yoluyla sonlandırması gerektiği anımsatıldı.
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Bildiride ayrıca, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı vurgulandı.

Lübnan'daki duruma da değinilen bildiride AB'nin bu ülkeye güçlü desteği yinelendi.

Bildiride AB liderleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu dönüşünün desteklendiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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