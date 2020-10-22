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Dünya AB'den Rus ajanlara yaptırım kararı
Dünya

AB'den Rus ajanlara yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), siber saldırılarda bulunduğu gerekçesiyle 2 Rus ajanına ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) birimine yaptırım uygulayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:34:00 -
AB'den Rus ajanlara yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, siber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları donduruldu.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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