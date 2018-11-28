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AB'den Prens Selman açıklaması: Hazırız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Prens Selman ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:30
AB'den Prens Selman açıklaması: Hazırız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Guterres, G20 Zirvesi'ne katılacağı Arjantin ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de Veliaht Prens ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Antonio Guterres, Yemen üzerinden yanıt verdi.

"Görüşmeye hazırım"

Guterres, aralık ayının başında İsveç'te Yemen müzakerelerinin başlaması için yeni bir fırsat doğduğunu ve Suudi Arabistan'ın da bu açıdan son derece önemli olduğunu belirterek, ''Bu konuyu Veliaht Prens ya da herhangi bir Suudi yetkiliyle görüşmeye hazırım, çünkü bu konu şu an çok önemli. Yemen'de savaşı durdurabilirsek, bugün karşı karşıya olduğumuz en trajik insani felaketi de durdurmuş oluruz." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçınan Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin şeffaf ve bağımsız soruşturma çağrısını en başından beri yaptığını da belirtti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:30
  1. AB
  2. Prens Selman

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