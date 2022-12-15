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Dünya AB'den Kosova kararı! Taslak üzerinde anlaştılar
Dünya

AB'den Kosova kararı! Taslak üzerinde anlaştılar

Kosova ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize anlaşmazlığında uzlaşı sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 01:18:00 -
AB'den Kosova kararı! Taslak üzerinde anlaştılar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahatine ilişkin düzenlenen taslak üzerinde anlaştı.

Kosova, AB ile vizesiz seyahate bir adım daha yaklaştı. AB Konseyi, tarafından Kosova vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahatine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Kosova tarafından verilen pasaport sahiplerine vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı. Kararlaştırılan metnin artık resmi kabul prosedüründen geçmeden önce Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor” denildi.

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