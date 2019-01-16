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AB'den ithal çelik önlemi

AB, çelik sektörünü korumak için uyguladığı tedbirleri 2021'e kadar uzatmaya karar verdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:17
AB'den ithal çelik önlemi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı aldı.

AB Komisyonu, ABD'nin uygulamaya başladığı vergiler sonucu artan çelik ithalatından Avrupa'daki üreticileri korumaya yönelik tedbirlerin üye ülkelerce uzatıldığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin kota sistemiyle farklı kategorilerdeki çelik ürünlerin ithalatı son 3 yılın ortalamasını geçtiği takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girecek.

Çelik sektöründe geleneksel ticaret akışının korunması amaçlanan uygulama, Temmuz 2021'e kadar devam edecek.

AB, temmuzda ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda ilave gümrük vergisi uygulama kararını geçici olarak başlatmıştı. Söz konusu geçici tedbir şubat ayında sona erecekti.

Çin, Rusya, Hindistan, Güney Kore, Ukrayna ve Türkiye, AB'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:17
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