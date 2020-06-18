AB’den İsrail’e uyarı: "İsrail’in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "İsrail’in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikası ekseninde yeni tip korona virüs (Covid-19) süreci çalışmaları, Çin ile ilişkiler ve İsrail’in Filistin topraklarına yönelik politikaları başlıklı resmi oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin gündem maddelerine yönelik dış politika yaklaşımlarını anlattı. İsrail’in Filistin topraklarına yönelik işgaline dikkat çeken Borrell, "İsrail’in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

İlk olarak korona virüs dönemindeki dış politika çalışmalarına değinen Borrell, başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelere mali yardımlar yapıldığını, AP’nin de desteği ile Suriyeli mülteciler için 100 milyon euro ek yardım yapıldığını ve salgınla mücadelede uluslararası kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

"Çin konusunda AB ile görüş ayrılığı var"

Konuşmasında Çin ile ilişkilere de değinen Josep Borrell, "Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarımız var. Doğrudan bir etiketleme yaklaşımını tasvip etmiyoruz. Çin virüsle mücadele ve iklim politikaları açısından ihtiyacımız olan vazgeçilmez bir ortak konumundadır. Çin ile diyalog içindeyiz. Ancak Hong Kong başta olmak üzere temel insan hakları konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluk, İsrail’in işgal politikalarına destek vermiyor"

AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oturumun en önemli başlığı olan İsrail’in işgal politikaları hakkında da konuşan Yüksek Temsilci Borrell, "Maalesef Mayıs ayı içinde yaptığımız Dışişleri Bakanları Konseyinde oy birliği sağlayamadığımız için bir karar alamadık. Ancak şunu ifade etmeliyim ki AB içinde büyük bir çoğunluk, İsrail’in işgal politikalarına destek vermemektedir" dedi.

Borrell, "Biz AB olarak İsrail’in işgal politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü taşıyoruz. İsrail makamlarını bu konuda makul bir çizgiye çağırdık. Tüm Dışişleri Bakanlarımız da bu konuda girişimler yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bu konuyu uzunca görüştük. Ancak hukukun herkese lazım olduğunu da hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.