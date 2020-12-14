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Dünya AB'den İngiltere'ye tehdit gibi mesaj!
Dünya

AB'den İngiltere'ye tehdit gibi mesaj!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:17:00 -
AB'den İngiltere'ye tehdit gibi mesaj!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin İngiltere'ye uygulamakta olduğu geçiş sürecinin bitmek üzere olduğunu hatırlatan Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Burada, eski dostlarla yeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. İngiltere, 1 Ocak'tan itibaren, yani 3 hafta içinde AB açsından bir 3'üncü ülke olacak. İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı. Şirketlerimiz açısından adil olan budur. Diğer seçeneğin de bir maliyeti var. Bu maliyet, sınır ve gümrük uygulamasıdır. Şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz."

Rekabetin sadece başlangıçta değil, bütün süreçte eşit şartlar altında gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Von der leyen, ticaret anlaşmasının yapısının iyi ancak detayların çok önemli olduğunu vurguladı.

 

"Anlaşmanın anahtarı..."

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce hiç ticaret, enerji, balıkçılık, ulaşım, polis ve adli iş birliği gibi alanları içeren kapsamlı bir anlaşma bu kadar kısa sürede müzakere edilmemişti." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere arasında 1 Ocak'a kadar bir anlaşma sağlamak için gelecek birkaç günün çok önemli olduğuna işaret eden Barnier, "Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İngiltere, dün, daha önce belirlenen süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

 

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