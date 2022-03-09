AB’den gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin kötü haber

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki baskının artacağını, enflasyonun yükseleceğini ve piyasalarda oynaklık olacağını duyurdu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis Dombrovskis, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının AB ekonomisine de sıkıntı vereceğini belirten Dombrovskis, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ve Rusya'nın karşı yaptırımlarının Avrupa ekonomisinin durumunu zorlaştıracağını kaydetti.

Dombrovskis, "Genel olarak daha yüksek enflasyon, enerji ve gıda fiyatları üzerinde daha fazla baskı ve piyasalarda oynaklık göreceğiz." dedi.

Belirsizliğin yüksek olduğu bir dönem yaşandığını ifade eden Dombrovskis, değerlendirmelerinin; ekonomik açıdan bundan olumsuz etkilenecekleri yönünde olduğunu söyledi.

Dombrovskis, özgürlük ve barışı savunmanın söz konusu ekonomik bedeli ödemeye değeceğini sözlerine ekledi.

Avro Bölgesi'nde, şubatta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon, geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.