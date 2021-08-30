  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'a kötü haber geldi! Alex Teixeira...
Beşiktaş yeni transferi açıkladı
Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
AB'den flaş Türkiye kararı: Dahil ettiler
Dünya AB'den flaş Türkiye kararı: Dahil ettiler
Dünya

AB'den flaş Türkiye kararı: Dahil ettiler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Aşı Sertifikası Sistemi'ne katıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:55:00 -
AB'den flaş Türkiye kararı: Dahil ettiler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay