0553 313 94 23

AB'den Fitch'e para cezası

AB, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 5,13 milyon avro ceza kesti

28 Mart 2019 Perşembe 11:46
AB'den Fitch'e para cezası

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e 5,13 milyon avro ceza verdi.

AB'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu ESMA'dan yapılan açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e, AB düzenlemelerini ihlali gerekçesiyle 5,13 milyon avro ceza verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu cezanın, Haziran 2013-Nisan 2018 döneminde Fitch'in İngiltere, Fransa ve İspanya'daki iştiraklerinin çıkar çatışmasını önlemeye yönelik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

ESMA, 2016 yılında da kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1,37 milyon avro para cezası vermişti. Kurum, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e benzer biçimde 1,24 milyon avro ceza kesmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. AB
  2. ceza
  3. Esma
  4. Fitch
  5. kredi değerlendirme
  6. Sermaye piyasaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoğun bakımda tecrübe önemli
    1. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    2. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    3. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    4. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    5. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    6. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    7. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    8. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    9. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    10. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    11. Türkiye'den hareket eden Palau..
    12. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    13. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    14. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    15. Görme engelliler için kitap okudular
    16. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    17. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    18. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    19. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    20. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi