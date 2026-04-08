AB'den dikkat çeken uyarı: Enerji krizi kısa sürmeyecek, kemerleri sıkın
ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Avrupa Birliği (AB), enerji krizinin bitmeyeceğini kabul etti. AB Komisyonu Sözcüsü Itkonen, Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin ve yüksek fiyatların kısa sürede normale dönmeyeceğini belirterek, "Kriz uzun sürecek, hayal kurmayalım" mesajı verdi.

Avrupa, ABD-İran arasındaki 15 günlük ateşkesle rahat bir nefes almayı umarken, Brüksel’den soğuk duş etkisi yaratan açıklamalar geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel’deki basın toplantısında enerji piyasalarındaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Ateşkesin piyasaları kalıcı olarak sakinleştirmeye yetmeyeceğini vurgulayan Itkonen, Avrupa halkını ve sanayisini bekleyen zorlu günlerin faturasının yüksek kalmaya devam edeceğini açıkça itiraf etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Avrupa'da yüksek enerji fiyatlarının kısa sürede düşmeyeceğini söyledi.

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD-İran ateşkesinin Avrupa'nın enerji tedarikine etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Şu anda yüksek enerji fiyatlarına yol açan bu krizin (savaş) kısa süreli olacağına dair kendimizi kandırmamalıyız. Öyle olmayacak." diyen Itkonen, yaşanan krizin kısa sürmeyeceğini vurguladı.

AB'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji ürünleri tedarikine ilişkin Itkonen, "Aldığımız hacimlere bakacak olursak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık yüzde 8,5'i Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Ham petrol ve petrol ürünleri dahil olmak üzere petrol tarafında ise bu oran yaklaşık yüzde 7 civarında ve ağırlıklı olarak Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlanıyor. Jet yakıtı ve dizel açısından ise bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Itkonen, Hürmüz Boğazı'ndan küresel ölçekte geçen petrol ve LNG miktarlarının ise yüzde 20 civarında olduğunu sözlerine ekledi.

