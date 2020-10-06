AB'den Batı Balkanlara 9 milyar euroluk destek paketi

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Batı Balkanlarda uzun vadede ekonomik iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ülkelerin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamayı hedefleyen paketin bölge için çok önemli olduğu belirtildi.

"Batı Balkanlar için Ekonomi ve Yatırım Planı" adlı paketten Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan yararlanabilecek.

AB Dışİlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, altı Batı Balkan ülkesinin AB'nin bir parçası olduğunu belirterek bu ülkelerin gelişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarınıifade etti.

Paketin bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Borrell, Paketin AB üyelik yolunda ilerleyen bu ülke halklarına daha modern, yeşil ve refah bir ortam sunacağınıaçıkladı.