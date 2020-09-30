AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sürerken, Ermenistan'ın Karabağ'da hukuksuz işgaline ses çıkarmayan Avrupa Birliği'nden (AB) olayla ilgili açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, iki ülkeye müzakere çağrısında bulundu.

AB'den müzakere çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan misilleme yapmış ve Ermenistan ağır zararlar almıştı. Olayın ardından uluslararası kamuoyu Ermenistan'ın Karabağ işgalini dile getirmezken iki ülkeye müzakere çağrısı yapmaya devam ediyor. Türkiye ise Karabağ'ın işgal edildiğini Ermenistan'ın bölgeyi terk etmesi durumunda barışın sağlanabileceğini ifade ediyor.