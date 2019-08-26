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AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

AB, Brezilya'nın "Amazon ormanlarını ağaçsızlaştırma politikası"nı sürdürmesi halinde MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının güç olduğu uyarısında bulundu

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarındaki yangına göz yummasının, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını riske attığını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Brezilya'nın Paris Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Andreeva, "Bu yükümlülükler arasında Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırma politikasının durdurulması da bulunuyor. AB olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip ediyoruz." dedi.

Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumması halinde AB üyelerinin MERCOSUR ile anlaşma imzalamasını beklemenin zor olduğunu belirten Andreeva, Birliğin orman yangınlarının durdurulması için uydu fotoğraflarının paylaşılması dahil çeşitli alanlarda desteğini sunduğunu ifade etti.

Konunun, AB dışişleri bakanları tarafından perşembe günü ele alınması bekleniyor.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.

- AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
  1. AB
  2. Amazon
  3. Brezilya
  4. MERCOSUR

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