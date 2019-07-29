0553 313 94 23

AB'den 5 ülkeye finansal engel

AB, kredi derecelendirme kuruluşlarını yeterince denetlemedikleri için aralarında Avustralya ve Kanada'nın da bulunduğu 5 ülkenin finansal piyasalara erişim haklarını kaldırdı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
AB'den 5 ülkeye finansal engel

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), kredi derecelendirme kuruluşlarını yeterince denetlemedikleri gerekçesiyle 5 ülkenin finansal piyasalardaki erişim haklarını kaldırdı.

AB Komisyonu, üçüncü ülkelerin birlik finansal hizmetlerine erişimlerini sağlayan "denkliklerinin" yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşlarını AB standartlarında denetlemedikleri gerekçesiyle Avusturalya, Kanada, Arjantin, Brezilya ve Singapur'un birlik finansal piyasalarına erişim haklarının yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

AB denkliğinin birlik dışındaki ülkelerde finansal hizmetler sunan şirket veya kurumlara aynı düzenlemeleri ve denetimleri uyguladıkları sürece Avrupa'da işlem yapma hakkı tanıdığı anımsatılan açıklamada, ABD, Japonya, Meksika ve Hong Kong'un ise mevcut denkliğinin uzatıldığı belirtildi.

AB'nin ilk defa uyguladığı denklik iptali kararı; Brexit hazırlığında olan İngiltere'nin ayrılık sonrasında AB piyasalarına erişimi için birlik kurallarına uyması gerektiği uyarısı olarak da algılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
  1. AB
  2. AB Komisyonu
  3. Avrupa
  4. Finans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakımsız kent ormanı çöplüğe döndü
    1. Bakımsız kent ormanı çöplüğe döndü
    2. TSYD Bursa’nın tenis şöleni başladı
    3. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri 5..
    4. Başkan Erdem’den Vali Akbıyık’a ziyaret
    5. MTSO, Adıyaman TSO ile Kardeş Oda..
    6. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    7. Rize'de saldırıya uğrayan genç kız..
    8. Denizli’de yaz konserleri devam ediyor
    9. Öldürülen teröristlerin kimlikleri..
    10. Bin yıllık gelenekler değişikliğe..
    11. Belediyeye ait barınakta..
    12. Telefonla konuşabilmek için cami..
    13. TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA..
    14. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    15. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    16. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    17. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    18. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    19. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. TCMB döviz kurları
    22. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    23. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    24. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    25. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    26. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    27. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    28. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    29. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    30. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!