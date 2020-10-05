AB'de yeni kriz patlak verdi! Kimse ne yapacağını bilmiyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs ülkelerin ekonomilerini adeta felç etti. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyük şirketleri yaşadıkları ciddi ekonomik daralmalar nedeniyle işçi çıkarma yoluna gitti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı esir alan bir salgına dönüşen koronavirüs dünya ülkelerinin ekonomilerini derinden sarstı. Koronavirüs salgını AB ülkelerinde bulunan büyük şirketlere istihdam alanında kriz yaşatmaya devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre üye ülkelerde yaklaşık 281 bin kişi Haziran ayında işini kaybetti. AB'de Nisan ayında 397 bin, Mayıs ayında ise 253 bin kişi işsiz kalmıştı.
Birlik ülkelerinde Mart ayında yüzde 6,4 ile görülen son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi Haziran ayında 7.1'e yükseldi. Bu oran 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde aynı ay içerisinde 7.8 olarak kaydedildi.
Bazı Avrupa ülkeleri geçici izin programları ve maaş destekleriyle ile salgının ekonomiye etkisinden korumaya çalışırken, her AB ülkesi aynı şekilde şanslı değil.
Türkiye'de ise istihdamın korunması amacıyla işletmelere finans yardımı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki üç yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyümeyi ve istihdamı önceleyen programda gelecek dönemle ilgili çalışma hayatını yakından ilgilendiren çok önemli konular yer aldı. Hem kamuda hem özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların istihdamını kolaylaştırıcı programlar dikkat çekiciydi.
İşte koronavirüs salgını nedeniyle işçi çıkartan şirketler:
- Almanya
Lufthansa :22 bin işçi
Turizm firması Tui: 8 bin işçi
Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı
12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu
- ABD
Brooks Brothers: İflas
American Airlines:19 bin işçi
United Airlines:13 bin işçi
Walt Disney : 28 bin işçi
İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı.
İlk kez işsizlik maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.
- Fransa
Renault:15 bin işçi
Airbus:15 bin işçi
Air France:7 bin işçi
Euro Lines: Zorunlu tasfiye
Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı
4 milyon kişi ücretsiz izinde
Birleşik Krallık
British Airways:12 bin işçi
British Petroleum:20 bin işçi
Marks and Spencer:7 bin işçi
Easyjet:4 bin 500 işçi
Rolls Royce: 9 bin işçi
Pret a Manger: 30 dükkan kapatma
Swissport: 4 bin 556 bin işçi
Centrica: 5 bin işçi
Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında.
- İspanya
Nissan: 2 bin 800 işçi
İşsizlik oranı: 16.2
- İtalya
Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı
- İrlanda
Ryanair: 3 bin işçi
- Avrupa
64 Avrupa ülkesinde 58 milyon kişi ücretsiz izne gönderildi
1 milyon 340 bin iş yeri battı
Turizm gelirleri yüzde 70 düştü
Otomotiv satışları yüzde 71 düştü
Enerji şirketleri yüzde 55 değer kaybetti
71 dev şirket kamulaşma sürecine girdi.
İlk 7 haftada 47 milyon kişi işsiz kaldı.