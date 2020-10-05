AB'de yeni kriz patlak verdi! Kimse ne yapacağını bilmiyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı esir alan bir salgına dönüşen koronavirüs dünya ülkelerinin ekonomilerini derinden sarstı. Koronavirüs salgını AB ülkelerinde bulunan büyük şirketlere istihdam alanında kriz yaşatmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre üye ülkelerde yaklaşık 281 bin kişi Haziran ayında işini kaybetti. AB'de Nisan ayında 397 bin, Mayıs ayında ise 253 bin kişi işsiz kalmıştı.

Birlik ülkelerinde Mart ayında yüzde 6,4 ile görülen son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi Haziran ayında 7.1'e yükseldi. Bu oran 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde aynı ay içerisinde 7.8 olarak kaydedildi.

Bazı Avrupa ülkeleri geçici izin programları ve maaş destekleriyle ile salgının ekonomiye etkisinden korumaya çalışırken, her AB ülkesi aynı şekilde şanslı değil.

Türkiye'de ise istihdamın korunması amacıyla işletmelere finans yardımı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki üç yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyümeyi ve istihdamı önceleyen programda gelecek dönemle ilgili çalışma hayatını yakından ilgilendiren çok önemli konular yer aldı. Hem kamuda hem özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların istihdamını kolaylaştırıcı programlar dikkat çekiciydi.

İşte koronavirüs salgını nedeniyle işçi çıkartan şirketler:

- Almanya

Lufthansa :22 bin işçi

Turizm firması Tui: 8 bin işçi

Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı

12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu

- ABD

Brooks Brothers: İflas

American Airlines:19 bin işçi

United Airlines:13 bin işçi

Walt Disney : 28 bin işçi

İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı.

İlk kez işsizlik maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.

- Fransa

Renault:15 bin işçi

Airbus:15 bin işçi

Air France:7 bin işçi

Euro Lines: Zorunlu tasfiye

Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı

4 milyon kişi ücretsiz izinde

Birleşik Krallık

British Airways:12 bin işçi

British Petroleum:20 bin işçi

Marks and Spencer:7 bin işçi

Easyjet:4 bin 500 işçi

Rolls Royce: 9 bin işçi

Pret a Manger: 30 dükkan kapatma

Swissport: 4 bin 556 bin işçi

Centrica: 5 bin işçi

Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında.

- İspanya

Nissan: 2 bin 800 işçi

İşsizlik oranı: 16.2

- İtalya

Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı

- İrlanda

Ryanair: 3 bin işçi

- Avrupa

64 Avrupa ülkesinde 58 milyon kişi ücretsiz izne gönderildi

1 milyon 340 bin iş yeri battı

Turizm gelirleri yüzde 70 düştü

Otomotiv satışları yüzde 71 düştü

Enerji şirketleri yüzde 55 değer kaybetti

71 dev şirket kamulaşma sürecine girdi.

İlk 7 haftada 47 milyon kişi işsiz kaldı.