THY- Noukşot
0553 313 94 23

AB'de vergilerin oranı yükseldi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:59
AB'de vergilerin oranı yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 40,2'ye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde vergilerin GSYH’ye oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de 2016'da yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de 2016'da yüzde 41,2 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 41,4 seviyesine tırmandı.


- Vergilerin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke Fransa


Vergilerin oranı, AB üyesi ülkeler arasında büyük farklılık gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek oran Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da 2017'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 48,4'ü buldu. Fransa'yı, yüzde 47,3 ile Belçika, yüzde 46,5 ile Danimarka, yüzde 44,9 ile İsveç ve yüzde 43,4 ile Finlandiya izledi.

Bu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler ise 23,5 ile İrlanda, yüzde 25,8 ile Romanya ve yüzde 29,5 ile Bulgaristan olarak belirlendi.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:59
  1. AB
  2. Avrupa
  3. Brüksel
  4. GSYH
  5. vergi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'daki deprem Irak'ın elektriğini kesti
    1. İran'daki deprem Irak'ın elektriğini..
    2. Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı
    3. İran'ın Güney Kore'ye ihracatı yüzde..
    4. Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO..
    5. Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar..
    6. ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!
    7. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    8. Osmaniye'de kardeş kavgası: 1 ölü, 2..
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
    10. Karısını öldüren 75 yaşındaki adama..
    11. Öğretim üyelerine FETÖ'den hapis cezası!
    12. Nijerya Futbol Federasyonu üyelerine..
    13. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    15. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
    16. CHP'den ittifak açıklaması!
    17. Ateş nasıl ölçülür?
    18. "Hakemlerin dürüstlüklerinden şüphe..
    19. Ülkenin Genelkurmay Başkanı gözaltına..
    20. Erzurum'da 3 öğretim üyesinin "FETÖ"..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları