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Dünya AB'de Polonya-Almanya çatlağı
Dünya

AB'de Polonya-Almanya çatlağı

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi hakkında açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'ya istikrarsızlığa katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 05:50:00 -
AB'de Polonya-Almanya çatlağı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa'nın "açık yarası" olduğunu ve Avrupa dayanışması zarar göremeden söz konusu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Projenin Avrupa'nın güvenliğine zarar verdiğini öne süren Morawiecki, "Almanya'ya bu projeden vazgeçmesi ve Avrupa'nın bu kısmında istikrarsızlığa katkıda bulunmaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

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