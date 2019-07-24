0553 313 94 23

AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması

Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülke, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin, gönüllülük ilkesine bağlı olarak, üyeler arasında paylaştırılmasını öngören dayanışma planı üzerinde anlaşma sağlasa da sorunun çözümü için İtalya ve Malta gibi üyelerin desteği aranıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması

AB üyesi 14 ülke, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan toplantıda, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşılmasını öngören "dayanışma mekanizması" üzerinde anlaştı ancak İtalya'nın ve Malta'nın sert muhalefet ettiği öneri için diğer üye devletlerin de desteği aranacak.

Söz konusu kararı medyayla paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 üye devletin "dayanışma mekanizmasına" prensipte olur verdiğini, bunlardan 8'inin ise "aktif katılım" sağlayacağını bildirmişti.

Fransız medyasına göre, aktif katılım sağlayacak ülkeler arasında, Fransa'nın yanı sıra Almanya, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve Lüksemburg bulunuyor.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin Avrupa devletleri arasında nasıl paylaşılacağına ilişkin detaylar ise henüz bilinmiyor.

İtalya ve Malta karşı çıkıyor

AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de geçen perşembe Fransa, Almanya, İtalya ve Malta arasında içişleri bakanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı gayriresmi göç toplantısında taraflar bir uzlaşıya varamamıştı.

Fransa ve Almanya'nın göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra herhangi bir pazarlığa girmeden ilk güvenli limana taşınması ve oradan sistematik şekilde diğer ülkelere dağıtılması teklifi, İtalya ve Malta tarafından kabul edilmemişti.

İtalya ve Malta'nın "göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra ilk ve en yakın güvenli limana götürülmesi" tezine karşı çıkıyor. Buna da gerekçe olarak, göçmenlerin ilk geldikleri ülkede kalacağı endişesi ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin zor olacağı gösteriliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Paris'te yapılan göçmen toplantısına ise bizzat katılmayarak temsilci göndermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor
    1. Her gün balkonda kuşların yolunu..
    2. 100. Yılında Erzurum Kongresi..
    3. Komando gibi tırmanıp, suda yürüyüş..
    4. Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda..
    5. Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Aya..
    6. ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim..
    7. "İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle..
    8. TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
    9. (Özel) Eski sevgilisini ve annesini..
    10. Türkiye Belediyeler Birliğinden..
    11. Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız..
    12. İran'dan ABD'ye yeni mesaj: Hazırız
    13. Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    14. Ceza kesen polise tuhaf tepki:..
    15. TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı
    16. AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James..
    18. İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda hak..
    19. Başkan Boyacı: "Dijital medya da..
    20. Gizemfrit’ten engelsiz yaşama destek
    21. Memur-Sen, 2020-2021 toplu..
    22. Vali Pekmez kurbanını Türkiye Diyanet..
    23. ABD'deki FETÖ şebekesi: Şerif Ali..
    24. ANALİZ - Rusya'nın İdlib tavrı Astana..
    25. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    26. Vali Büyükakın’ın ’’24 Temmuz Basın..
    27. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde..
    28. Manavgat’taki cinayetin ardından..
    29. Kırsal bölgelerde tiyatro keyfi
    30. Off-Road tutkunları selzedelere yardım..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi