AB’de Erdoğan’ın muhatabı yok

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiyi kaleme alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı. Papachelas “Trump ya da Merkel olmadan Erdoğan’la anlaşmak” başlığı kullanılırken, “Erdoğan, eski ABD Başkanı Trump’tan çekiniyordu, çatışmak istemiyordu çünkü kendisine benziyordu; önceden tahmin edilemez, pazarlık konusunda tutkulu, ani kararlar alan ve tamamen otoriterdi. Erdoğan, Trump’ın Türk ekonomisini yok edeceğine dair tehditlerinde gerçekçi olup olmadığını bilmiyordu. Erdoğan, eski Alman lider Merkel’le de konuşup, onu dinliyordu” dedi.



Trump’ın dışişleri bakanlığı ve Pentagon’u dinlemediğini ve dolayısıyla Erdoğan ile kendi yöntemleriyle iletişim kurduğuna dikkat çeken Papachelas, “Bu ilişki garip bir şekilde Yunanistan’a yarıyordu. Bir diğer konu da ABD diplomasisinde değişim vardı. Protokol dengesi uygulanmıyordu” ifadesini kullandı.

Biden, Erdoğan'la iyi geçinmenin yolları arıyor

Fakat Joe Biden ile birlikte eski geleneklere geri dönüldüğünü ve Türkiye-Yunanistan arasında denge kurulduğuna dikkat çeken Yunan gazeteci, “Kapalı kapılar arkasında ABD’liler, geleneksel müttefikleri Erdoğan ile iyi geçinmenin yollarını arıyor. Erdoğan, Trump’la çatışmaktan çekiniyordu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i dinliyordu. Şimdi ise hiç kimseden korkmuyor ve Avrupa’da sağlam bir muhatabı da yok. Bu durum bölgede siyasi atmosferin ısınmasını etkileyebilecek bir şey” yorumunu yaptı.