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Dünya ABD’den YPG'ye Türkiye vaadi
Dünya

ABD’den YPG'ye Türkiye vaadi

Suriye’de Barzani himayesindeki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile YPG’yi aynı çatı altında birleştirip, legalleştirmek isteyen ABD, uydurma vaatlerle Rusya ile yakınlaşan örgütü kontrolünde tutmaya çalışıyor. Barış Pınarı Harekatı’na engel olamayan ABD’de Suriye Özel Temsilcisi Jeff rey, teröristlere “Türkiye, size yeni bir operasyon yapmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:01:00 -
ABD’den YPG'ye Türkiye vaadi

Suriye’deki YPG/PKK’lı militanların son dönemde Rusya ile ciddi yakınlaşması sonrası Washington harekete geçti. Bölgeye bir ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi JamesJeff rey, YPG/PKK elebaşları ve Barzani güdümündeki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde militanlara Türkiye’nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etti. Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre, Jeff rey, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle bir araya geldi. Haseke’deki görüşmede YPG ile ENKS’nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeff rey, Türkiye’nin bölgede terör örgütüne karşı yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi. Jeff rey, Deyrizor’da ise YPG’nin sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu. Buradaki görüşmede bölgede sükunetin önemini vurgulayan ABD temsilcisi, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

ENKS-YPG/PKK müzakeleri

Suriye rejimi ile muhalifl er arasındaki yeni anayasa görüşmelerine “Türkiye’nin de izni”yle Kürtleri temsilen katılan ENKS’i örgütle birleştirip YPG’yi legalleştirme çabasındaki ABD, Jeff rey’in son ziyaretinde bir adım daha attı. Jeff - rey’nin ziyareti kapsamında, YPG’li teröristler ile Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) himaye ettiği ENKS, ortak ‘Karar Merci Heyeti’ oluşturdu. 40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi. Ekim 2014’de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören “Duhok Anlaşması” imzalanmıştı. Ancak YPG/ PKK, Suriye’nin kuzeyini işgal ettikten sonra ılımlı muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu. Örgüt ile ENKS, ABD’nin baskıları neticesinde müzakerelere devam kararı almıştı. 9 aydır süren görüşmelerde YPG, ENKS’nin hiçbir talebini yerine getirmemekte direniyor

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