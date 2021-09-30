ABD’den YPG’ye koruma garantisi

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’deki en büyük destekçisi ve finansörü Amerika, örgüte koruma garantisi verdi... YPG/PKK elebaşlarından Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti. İngiliz The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, Taliban’ın zaferi ve Amerika’nın Afganistan’dan kaçarak gitmesi sonrası endişeye kapıldıklarını belirterek, “Dürüst olmak gerekirse ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular” dedi.



Biden yönetiminin kendilerine hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, “Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler” diye konuştu.



Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie’nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood’un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi. Terörist Şahin’in gençliğinde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yakın olduğu aktarıldı.

Öcalan’ın fotoğraflarının YPG/SDG’nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, “Bu, ABD ve İngiltere’yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor” denildi ve Batılıların ikiyüzlülüğüne dikkat çekildi.

Biden, Suriye'den çekilecek

Bu arada İngiliz akademisyen Christopher Philips, Biden yönetiminin Suriye’de kalıcı olmadığını kısa sürede çekileceğini yazdı. Middle East Eye’de yazan Philips, “Biden, SDG’ye garanti verdi. Ama unutmamak lazım Trump da 2019’da garanti vermiş sonra Türkiye’nin önüne atmıştı. Biden’a güven olmaz. Biden, Afganistan eleştirileri bittikten sonra Suriye’den çekilecek” dedi.