ABD'den yola çıkan doğal gaz gemisi Türkiye'ye ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemi Türkiye'ye ulaştı.
ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi bu sabah saat 04.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli, Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.