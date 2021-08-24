  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Luyindama'nın dönüşü muhteşem oldu
New York’ta düşen yıldırım anbean kaydedildi!
Muslera'dan Nelsson'a övgü
New York borsası günü yükselişle kapattı
Dünya ABD'den yeni Taliban açıklaması!
Dünya

ABD'den yeni Taliban açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 31 Ağustos'tan sonra kontrolü hususunun, Taliban ile görüşüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 02:29:00 -
ABD'den yeni Taliban açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan gündemini değerlendirdi. Taliban ile tahliye sürecine müdahale etmemeleri dahil birçok konuyu görüştüklerini anlatan Price, şu ana kadar sürecin ciddi bir sorun olmaksızın devam ettiğini belirtti.

Price, 31 Ağustos'tan sonra Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü konusunun da Taliban ile görüşüldüğünü dile getirdi ancak görüşmelerin detayına girmeyeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay