ABD'den yeni Taliban açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan gündemini değerlendirdi. Taliban ile tahliye sürecine müdahale etmemeleri dahil birçok konuyu görüştüklerini anlatan Price, şu ana kadar sürecin ciddi bir sorun olmaksızın devam ettiğini belirtti.

Price, 31 Ağustos'tan sonra Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü konusunun da Taliban ile görüşüldüğünü dile getirdi ancak görüşmelerin detayına girmeyeceğini söyledi.