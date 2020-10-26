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Dünya ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım listesine aldı
Dünya

ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım listesine aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:40:00 -
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Alınan karar doğrultusunda aralarında İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda Venezuela'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran rejiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını vurguladı.

İran tepki gösterdi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin kendisine karşı yaptırım kararını "İran'ın petrol satışını sıfıra indirme siyasetinin başarısız olmasına karşılık Washington'ın pasif bir tepkisi" olarak yorumladı.

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