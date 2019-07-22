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ABD’den yeni hamle… Kirli plan için devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu ay sonu İsrail-Filistin barış görüşmeleri kılıfıyla öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" kapsamında Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:54
ABD’den yeni hamle… Kirli plan için devreye girdi

ABD basınında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek.



Kushner öncülüğündeki heyete, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Dışişleri yetkilisi Brian Hook ve Kushner'in yardımcısı Avi Berkowitz de eşlik edecek.

 

Heyetin ziyaretler kapsamında, geçen ay Bahreyn'de yapılan ekonomik çalıştayın sonuçlarına odaklanması bekleniyor.

"Yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde, Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da yapılan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de etkinliği boykota davet etmişti.

Çalıştaya Filistin'in boykot çağrısına rağmen ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililerin davet edilmediği çalıştaya, bu ülkeden iş insanları ve gazeteciler iştirak etmişti.

Yüzyılın anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:54
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