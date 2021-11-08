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Dünya ABD'den yaptırım sinyali
Dünya

ABD'den yaptırım sinyali

ABD, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 19:19:00 -
ABD'den yaptırım sinyali

ABD yönetimi, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Nikaragua'daki seçimlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun bugün düzenlediği hileli seçimler ne özgür ne adil ne de demokratikti." iddialarında bulundu.

Aralarında potansiyel başkan adaylarının da bulunduğu 40'a yakın muhalifin haksız yere hapse atıldığına, bağımsız medyanın bastırıldığına ve gazetecilerin hapse atıldığına işaret eden Biden, "Uzun süredir kötü ün yayan ve şu an demokratik normlar dışında başa gelen Ortega ve Murillo aileleri şimdi Nikaragua'yı otokratlar olarak yönetecek. Bu ikilinin, 49 yıl önce savaştıkları Somoza ailesinden hiçbir farkı kalmayacak." dedi.

Biden, Ortega-Murillo yönetimine, bir an önce ülkedeki demokrasiyi yeniden tesis etmeye davet ederek, aksi halde ABD'nin Nikaragua'dan yaptıklarının hesabını sormak için tüm diplomatik ve ekonomik yolları kullanacağını belirtti.

Blinken'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Nikaragua'daki seçimleri "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirdi.

Nikaragua'da dün yapılan seçimlerin uluslararası camiada büyük tepki çektiğine işaret eden Blinken, Ortega-Murillo yönetimine ve yönetimi desteleyen kişilere yaptırımlar yoluyla baskıyı sürdüreceklerini kaydetti.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da dün yapılan seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre oyların yüzde 75'ini alan Daniel Ortega kazanarak 4. kez devlet başkanı seçilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiğini" bildirmişti.

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