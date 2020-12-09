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Dünya ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:36:00 -
ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, Afrika ve Asya'daki bazı ülkelerde yolsuzluğa karşılan aktörleri hedef aldığı bildirildi.

Bahse konu yaptırım kararlarının Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Liberyalı siyasetçi Harry Varney Gboto-Nambi Sherman'a, Kırgızistanlı siyasetçi Raimbek Matraimov'a ve "Kırık Diş (Broken Tooth)" olarak da bilinen 14K Üçlüsünün Makaolu lideri, aynı zamanda Çin Komünist Partisi üyesi Wan Kuok Koi'ya çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Wan Kuok Koi tarafından kontrol edilen Hong Kong, Palau ve Kamboçya'daki 3 kuruluş da yaptırım listesine eklendi.

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