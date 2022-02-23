ABD’den yaptırım açıklaması: Zarar vermez

Reuters’ın haberine göre, isminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan yetkili, “Rusya’ya yönelik yaptırımların amacı, dünya pazarlarına enerji akışını bozmak değil. Bugün uygulanan ve yakın gelecekte uygulanabilecek yaptırımlar petrol ve gaz akışlarını hedef almıyor ve hedef almayacak” dedi.

Yetkili, Ukrayna’da şu anda yaşananlar veya önümüzdeki günlerde sahada yaşanacakların hiçbirinin piyasalara petrol akışını etkilemesinin beklenmediğini belirtti.

Bakanlık yetkilisi açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı;

“ABD’li yetkililer, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler ve ham petrol tüketen ülkelerle koordineli bir şekilde çalışıyor. Gerekirse gelecekte herhangi bir zamanda yanıt vermeye hazır olacaklar.”

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeye asker konuşlandırma talimatı vermesinin ardından petrol fiyatları varil başına 100 dolara yaklaştı.