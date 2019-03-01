0553 313 94 23

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!

Amerika Birleşik Devletleri, insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

01 Mart 2019 Cuma 22:38
ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!

ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Venezuelalı iki generalin de yaptırım listesinde yer aldığını belirten Mnuchin, "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezuela halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak Venezuela Devle Başkanı Nicolas Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mnuchin, ayrıca, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kuvvetle desteklediklerini belirterek, "ABD, bu suni kriz kurbanlarının çektiği acıları uzatan Maduro yandaşlarını hedef almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımlar devam edecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığındaki bir brifingde konuşan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren "gerekli önlemler" aldıklarını belirtti.

Abrams, kaç kişiye ve kimlere ülkeye giriş yasağı konulduğuna ilişkin detay vermekten kaçınırken, Maduro hükümetine karşı bu tarz yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Geçen cumartesi Venezuela-Kolombiya sınırında hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve ABD'den Venezuela'ya gelen insani yardım paketlerinin girişini sağlamak isteyen Maduro muhalifleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, bu sırad 4 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:38
  1. ABD
  2. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da bağımlılıktan kurtulan gençlerin konaklayacağı yaşam evi açıldı
    1. Antalya'da bağımlılıktan kurtulan..
    2. Başkentte Büyük Rumeli Buluşması
    3. ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    4. "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol..
    5. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    6. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    7. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    8. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    9. Maçın ardından
    10. Galata Kulesi yeşile büründü
    11. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    12. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    13. Geri dönüşümde hayat var
    14. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    15. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    16. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    17. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    18. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    19. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    20. Hocalı katliamı anıldı
    21. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    22. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    23. Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil..
    24. Türkiye-Afganistan İttifak..
    25. AK Partili isimden dolar açıklaması: 5..
    26. Eyüp Arın: ”1 puan mağlubiyetten..
    27. Basketbol: Toplu sonuç
    28. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
    29. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    30. Ersun Yanal İslam'ı kadro dışı bıraktı
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi