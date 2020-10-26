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Aktüel ABD'den Venezuela'ya "İran füzeleri" tehdidi
Aktüel

ABD'den Venezuela'ya "İran füzeleri" tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams: - "İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füze yollanması ABD tarafından kabul edilemez. Buna müsamaha gösterilmeyecek ve izin verilmeyecektir" - ABDli üst düzey yetkili: - "Uzun menzilli füzelerin buraya gönderilmesini durdurmak için gereken tüm çabayı sarf edeceğiz ve şayet bir şekilde Venezuela'ya varırsa bu füzeleri orada imha edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:17:00 -
ABD'den Venezuela'ya "İran füzeleri" tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams, ülkesinin İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze göndermesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Fox News televizyonuna konuşan Abrams, "İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füze yollanması ABD tarafından kabul edilemez. Buna müsamaha gösterilmeyecek ve izin verilmeyecektir." dedi.

Venezuela'nın İran'dan benzin almak için Tahran'a altınla ödeme yaptığını belirten Abrams, "İran silah satışları konusunda niyetini ortaya koymuştu. Venezuela bu anlamda açık bir müşteri çünkü bu iki zorba rejimin zaten ilişkileri var." ifadelerini kullandı.

Fox News'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise şu anda İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze gönderdiğine ilişkin bilgi olmadığını ancak iki ülke arasında silah satış anlaşmalarının imzalanacağını duyduklarını belirtti.

Yetkili, "Uzun menzilli füzelerin buraya gönderilmesini durdurmak için gereken tüm çabayı sarf edeceğiz ve şayet bir şekilde Venezuela'ya varırsa bu füzeleri orada imha edeceğiz." diye konuştu.

İran'ın Yemen'de Husilere silah yolladığını hatırlatan yetkili, "İran'ın bu bölgeye transfer edeceği her silah Güney Amerika ve Karayip Bölgelerini istikrarsızlaştırır, özellikle de bu Venezuela'nın komşuları Brezilya, Kolobiya ve Guyana için tehlikelidir." dedi.


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