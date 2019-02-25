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ABD'den Venezuela darbesine yardım adı altında ek 56 milyon dolar!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela halkına desteklerinin artarak devam edeceğini ve ABD'nin Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacağını söyledi

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:22
ABD'den Venezuela darbesine yardım adı altında ek 56 milyon dolar!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezuela'daki krize dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Yardımcısı Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezuela halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezuela'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "gaspçı" olarak niteleyen Pence, "Nicolas Maduro gitmelidir. Venezuela'daki mücadale, baskıyla özgürlük arasında diktatörlüğe karşı demokrasinin mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pence, ABD'nin Venezuela'ya olan yardımlarını hatırlatarak, "Venezuela halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak." dedi.

Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, "Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezuela devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido’nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz." diye konuştu.

Pence, ABD'nin Venezuelalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetinin ekonomik ağına karşı yaptırımların daha da artıracağını sözlerine ekledi.

Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela'da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump'ın "Venezuela konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.

 Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:22
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