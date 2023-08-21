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Dünya ABD'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı! 'Derhal terk edin'
Dünya

ABD'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı! 'Derhal terk edin'

Yeniakit Publisher
2023-08-21 19:28:00 - 2023-08-21 20:05:52
ABD'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı! 'Derhal terk edin'

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, vatandaşlarına Belarus’u "derhal terk etmeleri" ve ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.

'Belarus'a seyahat etmeyin' uyarısı

ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.

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