  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı
Aktüel

ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 03:03:19 -
ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

WASHINGTON (AA) - ABD, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan Üretim ve İnşaat Şirketinden (XPCC) pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladı.

ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresinden yapılan açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının tüm ABD limanlarındaki personele, XPCC'den gelen pamuk ürünlerinin alıkonulması talimatını verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gümrük ve Hudut Muhafazaya bağlı Ticaret Ofisi, tutukluların istihdamı dahil zorla çalıştırma yöntemi ile üretildiğine yönelik alınan makul bilgiler üzerine XPCC'nin ürettiği pamuk ürünlerine Gümrük Geçişini Durdurma Emri (WRO) uygulanması talimatı verdi." denildi.

Söz konusu emrin tamamı veya bir kısmının, XPCC veya yan ve alt kuruluşları tarafından üretilen pamuk ürünlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, "XPCC'nin pamuk ürünlerine konulan bu WRO, ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde işçileri zorla çalıştırmakla ürettiği ürünlere yönelik son üç ayda yaptığı altıncı uygulama oldu." ifadesine yer verildi.

ABD, temmuz ayında Müslüman Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı baskının devam ettiğini gerekçe göstererek, ABD'li şirketleri bu bölgede iş yapan Çinli şirketlerden ürün almaması konusunda uyarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ABD hükümetinin Sincan bölgesinden ABD'ye pamuk ve domates ithalatının yasaklanmasını planladığı basına yansımış ancak bazı bakanlıkların itirazı üzerine söz konusu yasağı sadece bazı şirketlerle sınırlı tutulacak şekilde yeniden düzenleneceği bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise geçen aylarda Çin'in pamuğunun yüzde 30'una yakınını üreten ve Çin ordusuna yakın olduğu bilinen XPCC ile doğrudan iş yapılmasını yasaklamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle
Dünya

Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle

İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı.
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay