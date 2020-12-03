ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

WASHINGTON (AA) - ABD, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan Üretim ve İnşaat Şirketinden (XPCC) pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladı.

ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresinden yapılan açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının tüm ABD limanlarındaki personele, XPCC'den gelen pamuk ürünlerinin alıkonulması talimatını verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gümrük ve Hudut Muhafazaya bağlı Ticaret Ofisi, tutukluların istihdamı dahil zorla çalıştırma yöntemi ile üretildiğine yönelik alınan makul bilgiler üzerine XPCC'nin ürettiği pamuk ürünlerine Gümrük Geçişini Durdurma Emri (WRO) uygulanması talimatı verdi." denildi.

Söz konusu emrin tamamı veya bir kısmının, XPCC veya yan ve alt kuruluşları tarafından üretilen pamuk ürünlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, "XPCC'nin pamuk ürünlerine konulan bu WRO, ABD Gümrük ve Hudut Muhafaza İdaresinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde işçileri zorla çalıştırmakla ürettiği ürünlere yönelik son üç ayda yaptığı altıncı uygulama oldu." ifadesine yer verildi.

ABD, temmuz ayında Müslüman Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı baskının devam ettiğini gerekçe göstererek, ABD'li şirketleri bu bölgede iş yapan Çinli şirketlerden ürün almaması konusunda uyarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ABD hükümetinin Sincan bölgesinden ABD'ye pamuk ve domates ithalatının yasaklanmasını planladığı basına yansımış ancak bazı bakanlıkların itirazı üzerine söz konusu yasağı sadece bazı şirketlerle sınırlı tutulacak şekilde yeniden düzenleneceği bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise geçen aylarda Çin'in pamuğunun yüzde 30'una yakınını üreten ve Çin ordusuna yakın olduğu bilinen XPCC ile doğrudan iş yapılmasını yasaklamıştı.







