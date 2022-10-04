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Gündem ABD'den Ukrayna'ya kritik silah
Gündem

ABD'den Ukrayna'ya kritik silah

ABD yönetiminden iki üst düzey kaynak, ABD’nin yarın Rusya’ya karşı savunmasına destek olmak için Ukrayna'ya aralarında 4 adet "HIMARS"ın da olduğu 625 milyon dolarlık ek silah yardımını duyuracak.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 00:58:00 - 2022-10-04 00:59:46
ABD'den Ukrayna'ya kritik silah

ABD, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir ek savunma yardım paketi sağlamaya hazırlanıyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağa göre, ABD'nin Ukrayna'ya içinde 4 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemi, mühimmat, mayın ve mayına dayanıklı araçları içeren 625 milyon dolar değerinde silah ve güvenlik yardımı sağlayacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, yardım paketinin resmi olarak yarın açıklanmasının beklendiğini aktardı.

ABD yönetimi ayrıca geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya 18 adet HIMARS tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağını duyurmuştu. Pakette yüzlerce zırhlı araç, radarlar ve dron sistemleri olduğu aktarılmıştı.

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