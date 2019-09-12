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ABD'den Ukrayna'ya 141 milyon dolarlık askeri yardıma onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 2018 ve 2019 bütçelerinden sağlanması öngörülen 141 milyon dolarlık Dış Askeri Yardıma onay verdi- Söz konusu 141 milyon doların, 26,5 milyon doları Dışişleri Bakanlığının 2018 yılı Dış Askeri Yardımlar Fonundan, 115 milyon doları ise 2019 yılında aynı fondan ayrılan miktardan oluşuyor- Yardım paketinden 10 milyon doların, gece görüş, güvenli iletişim, deniz güvenliği konusunda askeri destek ekipmanı ve bu konuda verilecek eğitimlere ayrıldığı belirtiliyor- Paketten 16 milyon 500 bin doların Karadeniz'de Rusya'nın deniz faaliyetlerinin takibinde kullanılması için ayrıldığı kaydediliyor- 115 milyon doların ise Ukrayna ordusuna İngilizce eğitiminde, tıbbi ekipman ve el yapımı patlayıcı simülatörleri, şehir savaşları ile hava üssü savunma ekipmanları, radar sistemleri ve taktiksel askeri araç alımında kullanılacağı dile getiriliyor

12 Eylül 2019 Perşembe 19:43
ABD'den Ukrayna'ya 141 milyon dolarlık askeri yardıma onay

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 2018 ve 2019 bütçelerinden sağlanması öngörülen ancak yönetim tarafından geciktirilen 141 milyon dolarlık Dış Askeri Yardıma onay verdiği bildirildi.

Gazetecilerle bir etkinlikte bir araya gelen ABD Dışişleri Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Rene Clarke Cooper, 141 milyon dolarlık yardımın Ukrayna'ya sağlanacağı konusunda Kongre'yi bu sabah bilgilendirdiklerini ifade etti.

Cooper, Kongre'den herhangi bir itirazın söz konusu olmaması durumunda askeri yardımın 15 gün içinde Ukrayna'ya yapımaya başlanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının Rusya'ya karşı koyma amacıyla ek dış askeri finansman ve destekleri de değerlendirdiğini belirten Cooper, "Aynı zamanda konvansiyonel silah imhası ve silah depolama ve alımlarda indirim konularına yönelik desteklerimiz de var. Dolayısıyla, burada Ukrayna için çerçevesini oluşturduğumuz şey tam teşekküllü bir güvenlik yardım paketidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 141 milyon doların, 26,5 milyon doları Dışişleri Bakanlığının 2018 yılı Dış Askeri Yardımlar Fonundan, 115 milyon doları ise 2019 yılında aynı fondan ayrılan miktardan oluşuyor.

Yardım paketinden 10 milyon doların, gece görüş, güvenli iletişim, deniz güvenliği konusunda askeri destek ekipmanı ve bu konuda verilecek eğitimlere ayrıldığı belirtiliyor.

Paketten 16 milyon 500 bin doların ise Karadeniz'de Rusya'nın deniz faaliyetlerinin takibinde kullanılması için ayrıldığı kaydediliyor.

2019 bütçesinden ayrılan 115 milyon doların da Ukrayna ordusunda İngilizce eğitimi, tıbbi ekipman ve el yapımı patlayıcı simülatörleri, şehir savaşları ile hava üssü savunma ekipmanları, radar sistemleri ve taktiksel askeri araç alımında kullanılacağı dile getiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 141 milyon dolarlık yardımı Kiev yönetiminin ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da isminin karıştığı yolsuzluk dosyasını tekrar gündeme getirmesini sağlamak amacıyla askıya aldığı iddia edilmişti.

-Ukrayna'ya 250 milyon dolar da savunma bütçesinden

Trump yönetimi bu yıl da savunma bütçesinden 250 milyon doların Ukrayna'ya yardım olarak sağlanmasını talep etmiş ancak bu talebi Kongre tarafından askıya alınmıştı.

Konuyla ilgili bugün açıklamada bulunan İllinois Senatörü Demokrat Dick Durbin, Kongre'nin savunma bütçesinden ayrılan yardıma da kısmen onay verebileceğini ifade etti.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:43
  1. ABD
  2. Biden
  3. Pentagon
  4. Trump
  5. Ukrayna

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