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Dünya ABD'den Ukrayna hamlesi
Dünya

ABD'den Ukrayna hamlesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 22:10:00 -
ABD'den Ukrayna hamlesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran, Afganistan ve Ukrayna meselelerini görüşmek üzere hafta içinde Brüksel'e gideceği bildirildi.

ABD basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Blinken'ın bu hafta içi Brüksel'e gideceğini belirtti.

Masada İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktaran yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de 10 Nisan'da Belçika, İsrail ve Almanya'yı kapsayan bir tura çıktığını anımsattı.

Blinken'ın Brüksel ziyaretinin, Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerginliğin oluşturduğu atmosferde gerçekleşecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

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