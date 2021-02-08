  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!
Gündem

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin S-400 tedarikine karşılık olarak uygulanan F-35 ambargosunu kaldırmayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:32:00 -
ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hakkında önemli bir açıklama yaptı.

DefenseOne'da yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye uzun süredir devam eden ve değerli bir NATO müttefiki, ancak onların S-400'ü satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle tutarsız. Pozisyonumuz değişmedi. S-400, F-35 ile uyumsuz ve Türkiye bu programdan uzaklaştırıldı. Türkiye'yi S-400 sistemini muhafaza etmemeye çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'ye uygulanan s-400 yaptırımları

Türkiye S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkartılmış, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet jet ise ABD Hava Kuvvetleri'ne verilmişti.

ABD son olarak ise, CAATSA yaptırımlarını devreye alarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit'e, SSB Hava Savunma Daire Başkanı Serhat Gençoğlu'na ve ilgili dairede müdür olarak görev yapan Mustafa Alper Deniz'e yaptırımlar uyguladı.

Pentagon: Türkiye F-35 programındaki rolü daha da azaltılacak

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, geçtiğimiz haftalarda Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 üretimindeki payının 2021 ve 2022 yıllarında daha da azaltılacağını söylemişti.

Pentagon: F-35'lerin tam kapasite üretimi askıya alındı

F-35'lere parça üretmede sıkıntılar yaşan Pentagon, 5'inci nesil uçakların tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, ancak düşük hızlı seri üretimin (LRIP) devam edeceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

atakan699

farketmez biz tokat yemeye aliskiniz, 5 dolar icin bile jet parca yapmaya devam ederiz
  • Yanıtla
Soğuk kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek
Gündem

Soğuk kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 12 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar y..
Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe’den Türkiye açıklaması
Gündem

Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe’den Türkiye açıklaması

Libya'nın 5 Şubat'ta seçilerek göreve gelen geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye ile ilgili önemli açıkla..
Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!
Dünya

Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya gidişini Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin sınır çizgisinde devriye nöbe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay