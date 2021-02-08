ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hakkında önemli bir açıklama yaptı.

DefenseOne'da yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye uzun süredir devam eden ve değerli bir NATO müttefiki, ancak onların S-400'ü satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle tutarsız. Pozisyonumuz değişmedi. S-400, F-35 ile uyumsuz ve Türkiye bu programdan uzaklaştırıldı. Türkiye'yi S-400 sistemini muhafaza etmemeye çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'ye uygulanan s-400 yaptırımları

Türkiye S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkartılmış, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet jet ise ABD Hava Kuvvetleri'ne verilmişti.

ABD son olarak ise, CAATSA yaptırımlarını devreye alarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit'e, SSB Hava Savunma Daire Başkanı Serhat Gençoğlu'na ve ilgili dairede müdür olarak görev yapan Mustafa Alper Deniz'e yaptırımlar uyguladı.

Pentagon: Türkiye F-35 programındaki rolü daha da azaltılacak

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, geçtiğimiz haftalarda Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 üretimindeki payının 2021 ve 2022 yıllarında daha da azaltılacağını söylemişti.

Pentagon: F-35'lerin tam kapasite üretimi askıya alındı

F-35'lere parça üretmede sıkıntılar yaşan Pentagon, 5'inci nesil uçakların tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, ancak düşük hızlı seri üretimin (LRIP) devam edeceğini duyurmuştu.