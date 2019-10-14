0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması!

Türkiye'ye yönelik skandal çıkışlar yapan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye karşı ortak yaptırım kararına destek verdiğini duyurdu. Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı 'tecavüz' olarak yorumladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:37
ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması!

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ile muhalefetteki Demokrat Parti'nin, Kongre'nin hem alt hem de üst kanatlarında birlikte çalışarak, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkarma konusunda uzlaştığının işareti geldi. Cumhuriyetçi Senatör Graham, küstah haberi duyurarak Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye karşı ortak yaptırım kararını desteklediğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iki partinin ortak yaptırım çıkarmasını Pelosi'nin desteklediğini duyurdu.

Operasyonu skandal bir şekilde tecavüz olarak yorumladı

Graham Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Demin Meclis Başkanı Pelosi ile Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle ilgili Kongre'nin eylemi konusunda konuştum. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Suriye'ye tecavüzüne karşı iki partili yaptırımları destekliyor. Aynı zamanda Kürt müttefikler için destek göstermemiz gerektiğine inanıyor ve DAEŞ'in dirilmesinden endişeleniyor."

"Başkan Trump'ın Kongre ile birlikte çalışma istekliliğini takdir ederek yaptırım taslağı hazırlayıp hızla geçirmek için iki parti arasında mekik dokuyarak Kongre'nin her iki kanadı düzeyinde çalışacağım. Meclis Başkanı, konuşmamızda, kaybedecek vakit olmadığına işaret etti."

​Daha önce Cumhuriyetçi Senatör Graham ile Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, her iki partinin destek verdiği bir yaptırım paketi hazırladıklarını ilan etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:37
  1. Van
  2. ABD
  3. Lindsey Graham

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
    1. MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
    2. ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım..
    3. Fazla çalışma saati ne kadar? Fazla..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli..
    5. CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tanımı..
    6. Türkiye ve Rusya arasında kritik..
    7. Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga..
    8. Sağlığına kavuşan Devlet Bahçeli..
    9. İlkay Gündoğan ve Emre Can ‘asker..
    10. Patlıcan gömme nasıl yapılır? Patlıcan..
    11. Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren..
    13. Başkan Erdoğan dünyaya bu kare..
    14. Etli gevrek nasıl yapılır? Etli gevrek..
    15. Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım..
    16. Fransızlardan küstah çıkış: Türkler..
    17. Nevşin Mengü'den bir rezalet daha!..
    18. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko..
    19. Çin'de banka binası çöktü! Ölü ve..
    20. Rakka nerededir? Rakka haritadaki yeri
    21. Rakka'ya operasyon düzenlenecek mi?
    22. UEFA 'İptal' başvurusunu cevapladı!..
    23. Rusya’dan İmamoğlu’na ziyaret!
    24. Münbiç'e operasyon başladı!
    25. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
    26. Fırat'ın batısı neresidir?
    27. TSK’dan yeni hamle! Bordo Bereliler de..
    28. 14 yıldır aranıyordu! Kimlik..
    29. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    30. Haddini aştı! Osman Baydemir'den..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması