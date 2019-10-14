ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması!

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ile muhalefetteki Demokrat Parti'nin, Kongre'nin hem alt hem de üst kanatlarında birlikte çalışarak, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkarma konusunda uzlaştığının işareti geldi. Cumhuriyetçi Senatör Graham, küstah haberi duyurarak Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye karşı ortak yaptırım kararını desteklediğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iki partinin ortak yaptırım çıkarmasını Pelosi'nin desteklediğini duyurdu.

Operasyonu skandal bir şekilde tecavüz olarak yorumladı

Graham Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Demin Meclis Başkanı Pelosi ile Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle ilgili Kongre'nin eylemi konusunda konuştum. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Suriye'ye tecavüzüne karşı iki partili yaptırımları destekliyor. Aynı zamanda Kürt müttefikler için destek göstermemiz gerektiğine inanıyor ve DAEŞ'in dirilmesinden endişeleniyor."

"Başkan Trump'ın Kongre ile birlikte çalışma istekliliğini takdir ederek yaptırım taslağı hazırlayıp hızla geçirmek için iki parti arasında mekik dokuyarak Kongre'nin her iki kanadı düzeyinde çalışacağım. Meclis Başkanı, konuşmamızda, kaybedecek vakit olmadığına işaret etti."

​Daha önce Cumhuriyetçi Senatör Graham ile Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, her iki partinin destek verdiği bir yaptırım paketi hazırladıklarını ilan etmişti.