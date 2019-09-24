ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 teklifi!

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası ABD'den Türkiye'ye ortalığı karıştıracak bir teklif geldi. ABD Türkiye'ye S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin aktif hale getirilmemesi karışılığında Türkiye'ye uygulanan vergilerin düşürülmesini teklif etti.

Türkiyeyle Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400 hava savunma sistemleriyle F-35 savaş uçaklarını içeren anlaşmazlıkta yeni gelişmeler yaşanıyor. Washington yönetimi Türkiye'ye, F-35 programına geri dönme ve alüminyum ile çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini teklif etti. Bunların karşılığında ise tek bir koşul sundu; S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin aktif hale getirilmemesi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı açıklanmıştı

Türkiye'yle ABD arasında aylardır devam eden S-400 çıkmazında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya'dan alınan S400 hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Washington yönetim, Türkiye'nin F-35 programında çıkarılacağını açıklamıştı.

Teklifin detayları ortaya çıktı!

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Lindsay Graham le görüşmesinde de gündeme gelen teklifin detayları ortaya çıktı.Buna göre Washington yönetimi, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları programına geri alınma ve alüminyum ile çeliğe yönelik uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini teklif etti.

S-400'leri aktif etmeyin vergileri düşürelim

Ancak ABD'li yetkililer, bunların karşılığında tek koşul olarak S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin 'aktif hale getirilmemesini sundu. Daha önce de S-400'lerin aktif edilmemesi konusu gündeme gelmiş ancak Türk yetkililer bu olasılığın söz konusu olmadığını söylemişlerdi.

100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

ABD'nin teklifinin içerisinde F-35 ve gümrük vergilerinin yanı sıra, Patriot sistemlerinin satışı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de yer aldığı belirtiliyor.

Patriotlardan sonuç çıkmayınca Türkiye Rusya'ya yöneldi

Bilindiği gibi S-400 öncesinde Patriot sistemlerini almak için görüşmelerden sonuç alamayınca yönünü Moskova'ya çevirmişti. ABD'nin teklifinin içerisinde yer alan alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergiler, iki ülke arasında Rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğundan doğan kriz nedeniyle artırılmıştı.