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Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının Ankara'dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:08:00 -
ABD'den Türkiye'ye teşekkür açıklaması

ABD'nin Avrupa Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağımızla Ankara'dan yola çıktı." mesajını içeren İngilizce twite de yer verildi.

NATO: Türkiye, 55 ülkeye yardım sağladı

Öte yandan Brüksel'deki NATO Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan ikinci askeri uçağın hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'ye ait A400M tipi uçağın, NATO'nun Süratli Hava İntikali Girişimi kapsamında müttefiklerin uyguladığı tek tip uçuş kodunu (OAN) kullandığının altı çizildi.

Türkiye'nin salgının başlangıcından bu yana müttefiklere destek sağladığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, aralarında 15 NATO müttefiği ve 21 NATO ortağı olan 55 ülkeye yardım sağlamıştır." ifadesi yer aldı.

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Yorumlar

Servet ak

Elimizi vicdanımıza koyalim ve düşünelim.bu yardımı abdye cehape hükümette olsaydı yapsaydı ne derdik yada cehapeli bir belediye yardım gonderseydi ne derdik acaba. Vicdanen soruyorrum aziz mübarek gün.
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