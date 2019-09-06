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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD vatandaşlarına Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine gidilmemesi çağrısı yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:11
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı bu gece yapılan uyarıda, vatandaşlarının, Türkiye'de bazı illere seyahat etmemesi istendi. Uyarıya gerekçe olarak ise "terörizm’ ve güvenlik güçlerinin ‘keyfi gözaltıları" gösterildi.

Hangi iller

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerinin terörizm dolayısıyla riskli olduğu belirtilen uyarıda, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine de gidilmemesi istendi.

Bölgeler sıralandı

Uyarıda, söz konusu bölgelerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri hedef aldığına dikkat çekildi.

"Keyfi gözaltılar olabilir"

Uyarının sonraki bölümünde ise keyfi gözaltılara da dikkat çekilerek, bölgedeki güvenlik güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu onbinlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla terör örgütleriyle ilişkili olarak göstererek gözaltına aldığı bildirildi.

Ayrıca ABD vatandaşlarının seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıkları ve özellikle sosyal medyada Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunanların da tutuklanabileceklerine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:11
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Siirt
  8. Mardin
  9. Hatay
  10. Hakkari
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Bitlis
  14. Bingöl
  15. ABD
  16. Türkiye
  17. Suriye

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    ilginç, buralar abd nin karıştırmaya çalıştığı bölgeler değil mi?
  • DOSTA BAK DOSTA DOSTLARINI SEÇERKEN TARİHİNDE DOSTUNU SATANMI SATMIYANMI KAZIKATIYONUZLAHHCC PEYGABEREİNE HÜRMETEDENLEN ALLAHIN YOLDIĞI PEYGANBERLERİNE İNAMIYANLARIN PARALARI BİR BAKARSIN SAPLAN SAMAN OLMUŞ KİM SİZE ACIR DOSTA BAK DOSTA DOSTLARINI SEÇERKEN TARİHİNDE DOSTUNU SATANMI SATMIYANMI KAZIKATIYONUZLAHHCC PEYGABEREİNE HÜRMETEDENLEN ALLAHIN YOLDIĞI PEYGANBERLERİNE İNAMIYANLARIN PARALARI BİR BAKARSIN SAPLAN SAMAN OLMUŞ KİM SİZE ACIR 1 sa önce
    SENDEN ÖNCEKİ ABD ELÇİSİ BİZ OLMASAYDIK BOMBALAR BURALARDA PATLARDI DİYORDU BOMBALARI ORALARDAMI PATLATACAK
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    şerefsiz amerikaya bak yönlendirdiği pkk lıların olduğu yerleri ortaya koymuş ...

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