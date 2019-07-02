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ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması halinde F-35 savaş uçaklarının satışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:41
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

CBS kanalında yayınlanan ‘Face the Nation’ (Ulusla Yüzleşin) adlı programa katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nin ardından yaptığı "Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerine atıfta bulunan Graham, bu tarz bir diyalogun geçtiğinden ‘kuşkulu’ olduğunu söyledi.

Erdoğan-Donald Trump görüşmesinin Türkiye'de basına yansıdığı gibi geçmemiş olabileceğini belirten Graham, “Şu an Türkiye’deyim ve Türk medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşmeleri sırasında Trump’ın ‘S-400’leri aktive ederseniz yaptırımların etrafından bir yol buluruz’ dediği yönündeki iddiası bildiriliyor. Bu konuşmanın gerçekleştiğinden kuşkuluyum. Bu bizim yasalarımıza göre imkânsız, eğer Türkiye Ruslardan aldıkları S-400 füze bataryalarını aktive ederse, yasalar uyarınca yaptırım uygulanması gerekir” diye konuştu.

''Aynı anda ikisine izin vermeyiz''

Graham, “Ayrıca birkaç gün önce, Rus S-400 füze bataryalarını aktive etmeleri halinde Türkiye’ye F-35 satışını yasaklayan bir yasayı kabul ettik. Türkiye’ye aynı anda hem F-35 teknolojisini transfer edip hem de Rus füze bataryası almalarına izin vermemiz mümkün değil” dedi.

Sunucunun “Yaptırımların kaçınılmaz olmadığını söylemiyorsunuz. Bir tür uzlaşma görüyor musunuz?” sorusu üzerine Senatör, önerisini açıkladı.

Lindsey Graham, “Umarım. Türkiye stratejik müttefikimiz. Suriye’de bize yardım etti. NATO müttefiki aynı zamanda, ama Rus yapımı bir S-400 füze bataryası alamazlar. Başkan Trump, bir önceki yönetimin (Barack Obama) muhtemelen çok sert olduğunu söylerken haklıydı. Türkiye hava sahasını korumak için onlara Amerikan yapımı Patriot füze bataryasını satmış olmaları gerekirdi. Bu işin etrafından dolaşmanın yolu, Türkiye’yi S-400’leri aktive etmekten vazgeçirmek ve NATO ile uyumlu bir Patriot füze bataryası ile yerlerini değiştirmek” diye konuştu.

“Türkiye ile bir çatışma istemiyorum. Oldukça önemli bir müttefikler, özellikle de Suriye ve bölge söz konusu olduğunda” diyen Senatör şöyle devam etti, “Ancak bizim yasalarımızda takdir yetkisi yoktur. Eğer S-400’leri aktive ederlerse, Amerikan yasaları kapsamında yaptırımlara maruz kalacaklar ve F-35 teknolojisi Türkiye’ye transfer edilemeyecek. Bu ikilemden bir çıkış yolu bulmalıyız.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. F-35
  3. S-400
  4. NATO

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar22 dk önce
    iyide güzelim bizle anlaşma yaparken şu silahları alırsanız vermeyiz diye bir madde varmı. size verilen bir sözümü tutmadık. aslında memnun oluruz. çünkü hasbel kader savaşa girsek bizim silahlar siiz vuracakmı bilmiyoruz. kötü ortak mal sahibi yapar.
  • SelmanSelman31 dk önce
    Euzu billa! Kufrun basi yahudinin sadik kopegi olan abd keferesinin oyunlarına bak sen! Akillari sira, simdiki planlari, bu fuzeleri alin ama kullanmadan alip bir depoya kaldirin! Hani hakliydi Erdogan? Hani hakliydi Türkiye? Euzu billa. Resmen dalga geciyor kefere Turkiye ile! Haklisiniz ama biz daha haklıyız deyu bir de utanmadan hala lobilerce hazirlanan yasalarini one suruyorlar. Insa Allah bu zilletten artik kurtulur Turkiyem. HasbinAllah ve nimel vekil. Lahavle vela kuvvete illa billa aliyhil azim.
  • ErenEren49 dk önce
    F-35 leri münasip yerine sok. Ruslar su57 verebilir. Hemde iki f35 fiyatına 5 adet.
  • Hastürk Hastürk 49 dk önce
    Biz yemeyeceğimize göre sen bildiğini oku kovboy
  • turgutturgut56 dk önce
    Bu ABD'li yetkililerin tehditleri o kadar can sıkmaya başladı ki şu füzelerden birini müsait bir yerlerine fırlatası geliyor insanın.

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