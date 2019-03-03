0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Yarın geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya gelecek.

03 Mart 2019 Pazar 22:47
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Yarın geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Türkiye'ye gelecek.

Jeffrey'nin, yarın Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.

Toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:47
  1. Ankara
  2. ABD
  3. james jeffrey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da oto yedek parçacıda yangın korkuttu
    1. Kartal’da oto yedek parçacıda yangın..
    2. 60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya..
    3. Kartal'da yedek parça deposunda yangın
    4. Erkan Sözeri: "Maçın zor olacağını..
    5. Maçın ardından
    6. Hastaneden makam aracıyla alınıp o..
    7. Çocuk Atletizmi Projesi devam ediyor
    8. Operasyon düzenlendi! O etlere el..
    9. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    10. Guiado, Venezuela’ya doğru yola çıktı
    11. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    12. Bakan Murat Kurum ana ocağını ziyaret..
    13. 3. İlçe Müftüleri Kongresi başladı
    14. Baltayla saldıran kardeşini öldürdü!
    15. Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık..
    16. Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya..
    17. Merseyside derbisinde yara alan..
    18. Cinsel istismarlar kiliseden soğuttu
    19. Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. ABD vatandaşı doktora Suudi..
    22. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!..
    23. 68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul..
    24. Maçın ardından
    25. CHP'de Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı..
    26. "CHP'nin projelerinin ne olduğunu..
    27. Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı
    28. Süleyman Soylu'dan operasyon..
    29. AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret..
    30. Hortum seraları böyle vurdu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler