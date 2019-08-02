ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret!
ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar için Ankara’ya gelecek.02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
ABD heyeti, Suriye'de güvenli bölgeye yönelik toplantı yapmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.
Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışma 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.
Açıklama yapıldı
Toplantı ile ilgili bilgilendirme yapan Milli Savunma Bakanlığı, "4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri 5 Ağustos'ta Ankara'da müşterek çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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