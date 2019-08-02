ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar için Ankara’ya gelecek.

ABD heyeti, Suriye'de güvenli bölgeye yönelik toplantı yapmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışma 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. Açıklama yapıldı Toplantı ile ilgili bilgilendirme yapan Milli Savunma Bakanlığı, "4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri 5 Ağustos'ta Ankara'da müşterek çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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