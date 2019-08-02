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ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret!

ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar için Ankara’ya gelecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret!

ABD heyeti, Suriye'de güvenli bölgeye yönelik toplantı yapmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışma 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Açıklama yapıldı

Toplantı ile ilgili bilgilendirme yapan Milli Savunma Bakanlığı, "4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri 5 Ağustos'ta Ankara'da müşterek çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
  1. Suriye
  2. ABD
  3. ABD askeri yetkilileri
  4. Türkiye
  5. Ankara

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